شكرا لقرائتكم خبر عن درة توضح حقيقة شراء زوجها سيارة لها هدية فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة عبر الاستوري على حسابها على إنستجرام، وهى بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير، وخلفهم سيارة مغطاة بالورود وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة.

ولكن درة أوضحت حقيقة الأمر، وكتبت قائلة: "للتوضيح هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبى أمام هذه السيارة التي زينت خصيصا للفلانتين ولكنها ليست ملكا لى أو لزوجى".



درة و زوجها

وتنتهى درة من تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"، غداً حيث تواصل التصوير يوميًا فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وتجمع المشاهد الأخيرة بينها وبين إياد نصار، الذى يلعب دور زوجها خلال الأحداث.





وكانت درة صورت مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.