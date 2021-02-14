شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يعلن تعافيه من فيروس كورونا: لم أشعر بأى معاناة والمسحة طلعت سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد يوسف، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار "كوفيد 19" وجاء النتيجة سلبية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" مساء اليوم: "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام كل عيد حب وانتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه".

وشارك المخرج خالد يوسف جمهوره مقطع فيديو عبر فيس بوك، معلقا: " Happy Valentine’s Day .. ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت وكنت وعدت أني أكمل كلامي عنه".

وفي وقت سابق، طمأن المخرج خالد يوسف، جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية بخير وليس لديه أي أعراض ولا يشعر بأي شيء قد طرأ على صحته.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "لم أتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات التي غمرتني بمحبة وود أرجو أن أستحقه.. ممتن لكم جميعًا على كرمكم في دعمي نفسيًا للتغلب علي هذا الفيروس اللعين".