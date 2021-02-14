دُرة تكشف حقيقة إهداء زوجها سيارة لها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة التونسية دُرة زروق، حقيقة إهداء زوجها المهندس هاني سعد، سيارة جديدة لها في عيد الحب.

ونشرت دُرة صورتها مع زوجها ومن خلفهما السيارة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "للتوضيح.. هذه الصورة الجميلة التقطناها صباح اليوم أمام فندق في دبي أمام هذه السيارة التي زُيّنت خصيصا للفلانتين، ولكنها ليست ملكا لي أو لزوجي".

كما نشرت دُرة صورة لثنائي آخر التُقط لهما صورة أمام السيارة، وعلّقت ساخرة: "مبروك السيارة".

وانتشرت صباح اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة درة بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ومن خلفهما سيارة من ماركة "بنتلي فلاينج سبير 2020"، وأعتقد البعض أن تلك السيارة هي هدية من زوج دُرة لها في عيد الحب.