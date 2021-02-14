خالد يوسف يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص المخرج خالد يوسف، على تقديم التهنئة لجمهوره بمناسبة حلول عيد الحب، كاشفا أنه تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وكتب يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام".

أضاف: "كل عيد حب وأنتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه.. عيد حب سعيد.. ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت وكنت وعدت إني أكمل كلامي عنه وبإذن الله أتمكن من تكملة الكلام عن أعذب وأحلى وأغلى قيمة إنسانية وهي الحب".

وكان خالد يوسف، قد كشف في نهاية يناير الماضي عبر "فيسبوك"، عن إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه لا يشعر بالأعراض، ولكن نتيجة الفحص الذي أجراه أكدت إصابته.