هاني العبد يستعد لطرح كليب «الكبير»

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد المطرب الشعبي هاني العبد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «الكبير»، وهي من كلمات وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.

ومن المقرر أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعدد من المنصات الإلكترونية وغيرها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

كلمات الأغنية تقول: "الكبير هو اللي حافظ مركزه مش بالسن ياما تلامذة أتأستذوا، وتيجى سيرته يقولوا والله ونعم راجل حافظ مكانه وهو ده اللى مميزه".

وكان العبد قد طرح العام الماضي كليب بعنوان «انطلق»، الذي عرض على عدد من القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعى المختلفة.

«انطلق» من كلمات وألحان وتوزيع إسلام مونتي وإشراف عام أحمد حسني وإخراج تامر سليم.