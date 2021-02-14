باقة ورد وهفضل أحبك.. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

مصطفى قمر

نشر الفنان مصطفى قمر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حبيبتي الوحيدة وزوجتي الغالية وصديقتي الانتيم، كل عيد حب وأنتي حبيبتي القمر مهما عدت السنين".

إيهاب فهمي

كما نشر الفنان إيهاب فهمي صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا: "عيد حب سعيد".

عبير صبري

فيما نشرت الفنانة عبير صبري صورًا تجمعها بزوجها المحامي أيمن البياع، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وكل يوم وكل عيد حب هفضل أحبك، أنت أجمل حقيقة في حياتي، بحبك يا حبيبي، ربنا ميحرمنيش منك أبدا".

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة كرتونية تجمعها بزوجها رامي رضوان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد مع فتى أحلامي".

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" مقطع فيديو يجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "عيد حب سعيد".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "عيد حب سعيد، بحبك".

بوسي شلبي

نشرت المذيعة بوسي شلبي صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتبت عليها: "اشتهي قرب شخص لا يمكنني الوصول إليه، أصبح في عالم أجمل وأنقى من هذا العالم، ولكن الاشتياق يقتلني".

بشرى

نشرت بشرى صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "لم أشعر أبدا بالحاجة للاحتفال بالفلانتين، في الحقيقة لم يكن له تعريفا في كتبي، لكنك أعطيتني معنى آخر أكثر عمقا يجعلها مناسبة منطقية".

أضافت: "شكرا لتفعيلك التطبيق الغير مستخدم في حياتي، وعيد حب سعيد يا أغلى ما أملك".

تابعت: "أود أن أخبر جمهوري أن كل يوم هو عيد للحب لو كنتم في العلاقة العاطفية الصحيحة".

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عيد حب وكل مصر بخير وسعادة".

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كشفت من خلالها عن اخر رسالة وجهتها لها والدتها في مثل هذا اليوم: "أنتي من ملكتي هذا القلب أنتي وحدك الحب، وكل أعياد الحب أخر كلماتها".

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه بزوجته ندى الكامل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد الحب كل يوم".

رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا: "الناس كلها بتجيب هدايا، تقول كلام حلو للي بيحبوهم في عيد الحب، إنما أنتي يتغنالك ما بتكبريش".