بين 4 جميلات.. عمرو دياب يكشف عن صورة جديدة من كواليس إعلانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استعدادا لطرح العطر الذي يحمل اسمه، كشف الفنان عمرو دياب عن صورة جديدة من تصوير كليب حملة الدعاية، والذي يقدمه بمشاركة الإعلامية إنجي كيوان، ومن إخراج طارق العريان.

عمرو كان قد أثار الجدل، بعد ظهوره وهو يحمل الإعلامية إنجي كيوان على ظهره في كواليس تصوير الإعلان.

ويعود عمرو في كليب الإعلان للتعاون مع المخرج طارق العريان، وتم تصويره على أنغام أغنية "وأنا معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي،

عمرو من المقرر أن يقوم بطرح العطر رسميا يوم 22 فبراير، وذلك في المنتجع اليوناني الذي تم افتتاحه في دبي، ويحمل اسم جزيرة "ميكونوس" التي أحيا بها العديد من الحفلات، وصور أيضا بها أغانيه.

