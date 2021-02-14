إطلاق الإعلان الرسمي لـ"قيد مجهول" بطولة باسل الخياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة IProductions والمنتج محمد مشيش الإعلان الرسمي لمسلسل "قيد مجهول"، على حساباتها الرسمية فيسبوك وانستجرام، والمنتظر عرضه خلال مارس المُقبل على منصة OSN، ليكون أول مسلسل درامي سوري للشركة يُعرض على منصة إلكترونية.

تدور حلقات المسلسل الثمانية في أجواء من الإثارة والتشويق، المسلسل من بطولة باسل الخياط وعبدالمنعم عمايري، ويشاركه في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي وجيانا عنيد. وهو العمل الأول للمخرج الشاب السدير مسعود ومن تأليف محمد أبولبن ولواء يازجي، ويدير الكاميرا مدير التصوير هيثم حسني، ويعتبر العمل المسلسل السوري الأول للمنتج محمد مشيش بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها "هذا المساء"، "جراند اوتيل" و"ليالي أوجيني" و"أهو ده اللي صار".