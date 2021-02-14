تاسع أبناء أحفاد ملكة بريطانيا قد لا يحصل على لقب ملكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 فبراير 2021 07:34 مساءً - قبل أيام أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية من ابنها الأمير اندرو قد وضعت مولوداً ذكراً في الساعة 8.55 صباحاً ويبلغ وزنه حوالي أربعة كيلوغرامات. وقد تمت الولادة في "مستشفى بورتلاند" بوسط لندن وهي نفس المستشفى التي ولدت فيها الدوقة ميغان ماركل. ولكن لم يعلن لحد الآن عن اسم المولود الجديد لكن هنالك تكهنات تشير إلى أسماء معينة ومنها آرثر وفريدريك وإدوارد وألبرت.

الأميرة يوجيني لا تريد لقباً ملكياً لابنها

وتبلغ الأميرة يوجيني الثلاثين من العمر وهي الابنة الصغرى للأمير أندرو دوق يورك من طليقته سارة دوقة يورك، وهي العاشرة في ترتيب وراثة العرش البريطاني وكانت قد التقت بزوجها رجل الأعمال (جاك بروكسبنك) للمرة الأولى في منتجع سويسري للتزلج على الجليد في فبراير \ شباط من عام 2010 وجرت مراسيم الزفاف بعد ثماني سنوات وبالتحديد في شهر أكتوبر\ تشرين الأول من عام 2018 في كنيسة سانت جورج ، في قلعة وندسور بعد أشهر قليلة من زفاف ابن عمها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. ويتبوأ مولودها الجديد الموقع الحادي عشر في ترتيب خلافة الملكة ويعد تاسع أبناء أحفاد الملكة اليزابيث الثانية . وقد نقلت صحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية عن مصدر مقرب من أصدقاء الأميرة يوجيني يؤكد فيه بأنها لا ترغب بأي لقب ملكي لابنها وأن الملكة الجدة يمكن ان تمنحه لقباً إذا رغبت الأميرة بذلك. ولكن يبدو أنها سوف لن تطلب منها لقباً ولا تريد لابنها أي دور ملكي رسمي كما يقول المصدر وأنها نفسها قد قررت التركيز على الأمومة وعلى حياتها المهنية بدلاً من تولي أية واجبات ملكية في المستقبل ، وتريد نفس الشيء لطفلها.

الأميرتان لا ترغبان بأداء الواجبات الملكية

وفي العام الماضي ، كانت هناك تكهنات بأن يطلب من يوجيني التي تعمل مديرة لكاليري فني في لندن وشقيقتها الأميرة بياتريس ، التي تعمل في شركة اليكترونيات ناشئة بأن تتوليا مزيداً من المهام الملكية بعد رحيل الأمير هاري وزوجته وتخليهما عن مهامهما الملكية لكن الأميرتان ورغم ترحيبهما بتقديم أي دعم لجدتهما الملكة في حفلات الاستقبال ومع الجمعيات الخيرية القريبة من قلبها ، مثل جمعية Scoliosis Association ، لكنهما لن تتوليا مهام الواجبات التي تركها الأمير هاري وزوجته لأنهما تمتلكان نظرة مختلفة وحريصتان على إبقاء حياة أسرتيهما الخاصة بعيدة عن أعين الجمهور وأن يوجيني راغبة في إبعاد طفلها عن دائرة الضوء قدر الإمكان وفقا لما جاء في الصحيفة.

