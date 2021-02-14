شيري عادل في حالة اكتئاب.. ما علاقة زواج طليقها من حلا شيحة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل أنها تعيش حالة من الاكتئاب منذ إعلان ارتباط طليقها الداعية والمنتج معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، مؤكدة أن أخبار ارتباطهما أثرت على نجاح قصتها بمسلسل «إلا أنا»، وأدخلها في حالة نفسية سيئة، خاصة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انشغلوا عن نجاح حكايتها في المسلسل، وربطوا اسمها بزواج معز مسعود، ما أجبرها على الاختفاء خلال الأيام الماضية.

وكشفت المصادر أنها عقب عقد قران الثنائي «حلا ومعز» ابتعدت عن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتجنب الأخبار الخاصة بالثنائي التي انتشرت بشكل كبير واحتلت «الترند»، حتى لا تعود للاكتئاب مرة أخرى.

وتستعد شيري عادل في الوقت الحالي للتجهيز لفيلم «باب السما» مع هاني عادل وشريف سلامة ومن إخراج محمود كامل، ومن المقرر أن تبدأ التصوير به بعد انتهاء السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تظهر خلال الأيام المقبلة كضيف شرف في مسلسل «في بيتنا روبوت» مع شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى أحمد زاهر، وتظهر في حلقة واحدة في أكثر من مشهد.