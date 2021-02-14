ألبوم جانيت جاكسون يتصدر المركز الأول بعد 35 عامًا من صدوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: غردت المغنية الأميركية جانيت جاكسون لمعجبيها عبر “تويتر” البالغ عددهم 3 ملايين متابع لتشكرهم على تصدر ألبومها الذي صدر منذ 35 عاماً المركز الأول بقائمة “أبل”.

وظهرت جاكسون، 54 عاماً في مقطع الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 45 ثانية وهي ترتدي نظارة شمسية كبيرة وقناع للوجه باللون الأسود وتخبر متابعيها أنها كانت تبكي لشعورها بالامتنان نحو ما وصلت إليه وتشكر الله على عطاياه لها ومن ثم متابعيها على وصول ألبومها “Control”، للمركز الأول مرة أخرى بعد 35 عاماً من صدوره.

وتابعت جاكسون خلال حديثها أنها لم تتوقع أبداً أن يحدث ذلك ولا حتى بعد مرور مليون عام وأعربت عن امتنانها لوجود محبيها ومتابعيها في حياتها.

وتصدر ألبوم “Control”، قائمة أبل للموسيقى واحتل المركز الأول بين 40 أغنية بوب وهو نوع الغناء الذي تشتهر به جاكسون، وهذا الألبوم هو الثالث للمغنية الشهيرة ويتضمن 5 أغنيات وبعد صدوره في فترة الثمانينات تصدر الألبوم لمدة 91 أسبوعاً قائمة البيلبورد الأميركية.

وفي الآونة الأخيرة كانت جانيت جاكسون حديث المواقع والصحف بعد قيام المغني جاستين تيمبرليك بالاعتذار علنياً عما بدر منه في عام 2004 وتسبب بموقف محرج لها على المسرح مما أثر سلباً في حياتها المهنية.