بينهم شارون ستون وسلمى حايك.. مشاهير تزوجوا في يوم الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قرر الكثير من المشاهير حول العالم أن يكللوا قصص حبهم بالزواج في اليوم العالمي للاحتفال بيوم الحب والذي يوافق 14 فبراير من كل عام.

ونستعرض في التقرير التالي أشهر زيجات نجوم العالم التي جرت في هذا اليوم:

ميغ رايان ودينيس كويد:

تزوجت الممثلة الأميركية ميغ رايان من مواطنها الممثل دينيس كويد في يوم الحب عام 1991.

شارون ستون وفيل برونستين:

عام 1998 قامت الممثلة الأميركية شارون ستون بدعوة عائلتها وأصدقائها المقربين للاحتفال بيوم الحب في قصرها بمدينة لوس أنجلوس، وفاجأتهم بأنه حفل زواجها من الصحافي الأميركي فيل برونستين.

كيري راسل وشين ديري:

تزوجت الممثلة الأميركية كيري راسل من حبيبها المقاول الأميركي شين ديري في يوم الحب لعام 2007 في مدينة نيويورك وأنجبا طفلين.

سلمي حايك وفرانسوا هنري بينولت:

أقام الثنائي الممثلة من أصول مكسيكية سلمى حايك والملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينولت، حفل زواج مدني في مدينة باريس في يوم الحب عام 2009.

تيريز جيبسون وسامانتا لي جيبسون:

تزوج الممثل الأميركي تيريز جيبسون من سامنتا لي جيبسون في يوم الحب عام 2017.

هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت:

تزوج الممثل الشهير هاريسون فورد من مواطنته الممثلة الأميركية كاليستا فلوكهارت في يوم الحب عام 2010، مكللاً قصة حبهما بالزواج رغم الفارق العمري الكبير بينهما، ففورد يكبر فلوكهارت بـ 22 عاماً.