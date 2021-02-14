OSN تعلن عن إطلاق مسلسل "قيد مجهول" في شهر مارس المقبل

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة OSN عن عرض مسلسل الدراما والتشويق النفسي قيد مجهول، ابتداءً من 18 مارس المقبل، على قناة OSN ياهلا الأولى وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين. ويضم العمل المرتقب النجمين السوريين باسل خياط وعبد المنعم عمايري في دوري البطولة، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الدراما في المنطقة، بأدوار جديدة بفحواها لم نشهدهم فيها من قبل.



ويتألف مسلسل قيد مجهول من ثمان حلقات تدور أحداثها حول قصتين متوازيتين تتلاقى خيوطهما بشكل مشوّق في نهاية الموسم، وهو من إخراج السدير مسعود وتأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي. وتسلط القصة الأولى الضوء على التحقيقات التي يجريها المحقق خلدون (إيهاب شعبان)، ذو الشخصية الذكية واللمّاحة، حول جريمتي قتل لشخصيات رفيعة المستوى.

فيما يروي المسار الثاني للأحداث قصة سمير عبدالرحيم (عبد المنعم عمايري)، الخياط وسائق سيارة الأجرة الذي يواجه ضائقة مادية ومشكلات تضعه على حافة الانهيار العقلي. وتتشابك خيوط القصتين تدريجياً بالتزامن مع كشف التحقيقات عن مرتكب جريمتي القتل.

وستعرض شبكة OSN المسلسل مع ترجمة ودبلجة باللغة الإنجليزية، انطلاقاً من حرصها على إتاحة فرصة مشاهدة هذا الإنتاج رفيع المستوى أمام شريحة واسعة من الجمهور في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى في OSN: "يعتبر مسلسل قيد مجهول أول عمل عربي من فئة التشويق النفسي ضمن محفظة إنتاجاتنا الأصلية لهذا العام. ونحن متحمسون لإطلاق خامس أعمالنا الأصلية، ما يسهم في ترسيخ مهمة الشبكة الهادفة إلى توفير محتوى محلي للمشاهدين العرب والأجانب. وكلنا ثقة بأن هذا المسلسل سينال إعجاب مجموعة واسعة من المشاهدين في المنطقة".