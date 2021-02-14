جنات تتألق في حفل "عيد حب" إستثنائي كامل العدد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة المغربية جنات حفل عيد الحب الذي أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس "كورونا" العالمية.

إعتلت جنات خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، وحرصت في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدي صابر والدكتورة جيهان مرسي بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الإستثنائية.

وأشعلت جنات الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني والتي اختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامي"، "حبيبي على نياته" ، "بحبك"،"أخدت قرار" ،"حب جامد" ،"جيالك"، " عيشني أكتر بيك" ،"رايق، مساء الجمال" .. بالإضافة إلى أغاني البومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

أحيا أولى فقرات الحفل الفنان أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأخرين.

