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بتول عرفة تكشف كواليس كليب "أهلا بيك" لـ محمد محسن وهبة مجدى

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القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد محسن، منذ أيام فيديو كليب أحدث أغانيه بعنوان "أهلا بيك"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهى من كلمات  نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة، وشاركت الفنانة هبة مجدى زوجها محمد محسن الظهور والتى أضفت على العمل أجواء رائعة ومميزة.

 

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وأشاد الجمهور بفكرة الكليب، التى كانت من إبداع المخرجة بتول عرفة، إذ استطاعت أن تأخذه من خلال لقطات الكليب إلى عالم من الرومنسية النقية الصادقة، بين الثنائى هبة ومحسن، وقدّمت جرعة زائدة من الحب والأحاسيس الدافئة.

 

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وأعربت مخرجة كليب بتول عرفة عن سعادتها بنجاح العمل وبإشادة الجمهور بجهودها، وقالت هذه التجربة رائعة جداً ولا سيما أن الأجواء خلال التصوير كانت جميلة مضيفة إذ  تجمعني  بمحسن وهبة علاقة صداقة قوية منذ زمن طويل، وسعدت أكثر لأن شركة "لايف ستايلز ستوديوز" كانت سبباً فى إتمام هذا التعأون الجميل الذى أثمر نتائج مميزة وأصداء إيجابية".

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أما عن سر مشاركة هبة مجدى خلال الكليب، فأوضحت: وجود هبة كضيفة شرف خلال العمل، كانت بناءً على اقتراح منى ووجدت قبولاً من محسن والشركة المنتجة، كما أن هبة رحبت جداً بفكرة أننا نقدم حالة حب حقيقية صادقة وخصوصاً أن محسن كان يهدى هبة كلمات الأغنية.

 

وختمت حديثها قائلة: "كانت كواليس وأجواء التصوير أكثر من إيجابية، كما أن الكليب تم تنفيذه وتصويره فى لبنان، والحقيقة ردود أفعال الجمهور أسعدتني، وأيضاً تفاعل عدد كبير من زملائنا ألفنانين مع العمل، وهذا أسعدنى كثيرا.

MO Nasa

MO Nasa

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