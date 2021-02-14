شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيى ذكرى رحيل الشاعر حسين السيد صاحب الألف أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين السيد من خلال أمسية لصالون الأوبرا الثقافى تقام فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير، وتستضيف الأمسية أبناء الراحل الدكتورة حامدة والدكتور حاكم مع الموسيقار الموجى الصغير والشاعر ياسر قطامش ويديرها الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرة غنائية تتضمن باقة من أشهر أعمال حسين السيد تقدمها فرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة المطربين حسام حسنى وزينب حسن.

يذكر أن الشاعر حسين السيد واحدا من أشهر كتاب الأغنية في مصر، كتب جميع الأشكال والألوان للأغنية، وغنى له كبار المطربين والمطربات، كون مع الموسيقار محمد عبد الوهاب ثنائيا رائعا وقدما أعظم الأغنيات التي لازالت تسكن قلوب المصريين ، ولد فى 15مارس عام 1916 في إسطنبول من أب مصري وأم تركية، وحضر معها لمصر وعمره عامان، أتم دراسته الإبتدائية في طنطا، ثم جاء للقاهرة حيث كان والده تاجراً كبيراً، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية وتفوق علي جميع زملائه في اللغة العربية ، جاءت انطلاقته الفنية بعد ان قدم لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب اغنية "اجرى اجرى" ، كما كتب العديد من الأغانى الشهيرة منها فاتت جنبنا ، عاشق الروح ، ساكن قصادي، عايز جواباتك ، ست الحبايب ، الأخ ، ماما زمانها جاية ، ذهب الليل.

كما أنه أبتكر طريقة أن يكون الديالوج الغنائي من نسيج سيناريو الفيلم بدلاً من الحوار مثل حكيم عيون و حاقولك ايه بين محمد عبد الوهاب وراقية إبراهيم ، وفي مجال الأغنية الدينية كتب أغنية إله الكون ومزج بين الديني والوطني كما في أغنية الصبر والإيمان لعبد الوهاب إلي جانب بعض الأناشيد الوطنية الرائعة منها دقت ساعة العمل الثوري ، المارد العربي ، صوت الجماهير ، الجيل الصاعد ، أوبريت مصر بلدنا.