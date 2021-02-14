شكرا لقرائتكم خبر عن Valentine.. نجمات فضلت الورود لإضفاء روح الرومانسية على صورهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى دائما نجمات العالم لأظاهر مدى حبهن للزهور و هو ما يتم ترجمته بالتقاطهن الصور وهم محاطين بالزهور أو ممسكات بباقات الورود ، و لأن الاحتفال بعيد الحب ارتبط تماما بالورود وأشكالها وألوانها المختلفة ، اليوم نستعرض عدد من أجمل صور النجمات بعد استعانتهم بالورود من أجل إضفاء روح رومنسية جذابة على صورهن .

تأتى فى المقدمة بيلا حديد التى تٌعرف أنها واحدة من إيقونات الجمال و الأناقة فى العالم ، حيث ظهرت حديد وهى تحتضن باقة زهور كبيرة بينما كانت تجلس على الأرض .



بيلا حديد بيلا حديد

كما تٌعرف أيضا النجمة العالمية جنيفر هيدسون أنها واحدة من أكثر النجمات عشقا للورود ، حيث تحرص باستمرار على التقط الصور بجانب باقات الورد التى تضفى روح رومانسية وسعادة بالغة على الأجواء .



جنيفر هيدسون جنيفر هيدسون

كذلك كيارا فيرانى التى تخطف عادة الأنظار بإطلالاتها الساحرة والمميزة ظهرت ممسكة بباقة كبيرة من الزهور باللون الأبيض بينما كانت محاطة بكم كبير آخر من الزهور.

وتضم قائمة النجمات العاشقات للزهور ويجدن أنها مصدر للسعادة و المتعة كل من بيلا ثورن و آشلى جود و ليدى جاجا و بيبى ريكسا وجيسيكا شاستين وغيرهم .



آشلي جود



بيبي ريكسا



بيلا ثورن



جيسيكا شاستين



كيارا فيراني



كيارا



ليدي جاجا



ميندي كيلينج



يولاندا حديد 2