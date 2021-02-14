شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحتفل بعيد الحب مع زوجها هانى سعد.. وسيارة مغطاة بالورود تثير التساؤلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة عبر الاستوري الشخصى لها بموقع إنستجرام، وهي بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير، وخلفهم سيارة مغطاة بالورود.

وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها وجمهورها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة، في حين أن النجمة التونسية اكتفت بنشر الصور بدون تعليق.



درة وزوجها رجل الاعمال هانى سعد

وتنتهى درة من تصوير فيلمها الجديد "الكاهن"، غداً حيث تواصل التصوير يوميًا فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وتجمع المشاهد الأخيرة بينها وبين إياد نصار، الذى يلعب دور زوجها خلال الأحداث.

وكانت درة صورت مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.