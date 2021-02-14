شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب هكذا أكدت مادونا حبها لنفسها و تقول : " أنا لطيفة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية مادونا قررت أن تحتفل بعيد الحب على طريقتها الخاصة و التى تفاجىء البعض بها، فقد قررت إيقونة الموسيقى الشهيرة البالغة من العمر ( 62 عام ) والتى تمتلك شعبية جارفة أن تكشف عن واحدة من صورها القديمة فمن المعروف أن مادونا لديها ملايين الصور فى أرشيفها.

ونشرت مادونا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 15.7 مليون شخص صورة قديمة لها فى مرحلة الشباب حيث ظهر مادونا بالصورة و هى ترتدى " بلوزة" قصيرة من القطيفة باللون الأحمر بينما كانت تضع ماكياج مميز أبرز جمال وجاذبية ملامحها، وعلقت النجمة الشهيرة علي الصورة فكتبت : " أنا لطيفة " .



صورة قديمة لمادونا

وكان يتوقع البعض أن مادونا ستكشف عن عدد من صور احتفالها بعيد الحب هذا العام مع صديقها أحلاماليك ويليامز إلا أنها فضلت أن تنشر صورتها بمرحلة الشباب ،و من الممكن أن تكون خطوة مادونا المقبلة هي صور جديدة مع صديقها.

يذكر أن مادونا كشفت مؤخرًا عن التاتو الذى رسمته مؤخرا على معصمها وهو عبارة عن الأحرف الأولى من أسماء جميع أطفالها الستة، فقد استعرضت مادونا عددًا من الصور خلال خضوعها لرسم التاتو، فقد ظهرت ملكة البوب الشهيرة وهى توثق تجربتها الأولى للوشم وهى مستلقية ورأسها بين يديها وتبدو خائفة.