شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من أول مارس.. إلهام شاهين ونهال عنبر وسارة الشامى فى كواليس "حتة منى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد من كواليس تصوير حكاية "حتة مني" ضمن أحداث مسلسلها الجديد، وظهرت معها الفنانة نهال عنبر والفنانة الشابة سارة الشامي، وعلقت على الفيديو قائلة: "كواليس مسلسل حتة مني استنوهم في حكاية جميلة جدًا ابتداءً من أول مارس".

وتأتى الحدوتة ضمن أحداث مسلسل يحكى عن "المرأة في المجتمع"، بينما لم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي الذى يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين شركة سينرجى والمنتجة مها سليم، حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

ويضم المسلسل 6 حكايات، ستعرض 3 حكايات قبل شهر رمضان، ثم يعرض الـ 3 حكايات عقب شهر رمضان المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى تفاصيل الحكايات خلال الفترة المقبلة.

وتعود إلهام شاهين للدراما التليفزيونية بعد غياب دام لـ 4 سنوات، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "ليالى الحلمية" الجزء السادس.

ويعرض حالياً لإلهام شاهين، فيلم "حظر تجول" في السينمات، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، محمود الليثى، مهرة مدحت، كامل الباشا، تأليف وإخراج أمير رمسيس.