شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تحتفل بعيد الحب مع زوجها كيث أوربان بالقبلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها النجم الشهير كيث أوريان يعدان واحدًا من أهم الأزواج بعالم هوليوود حيث تركز على وسائل الإعلام الفنية الشهيرة دائمًا على تفاصيل حياتهما، من جهة أخرى توضع دائمًا حياتهما الزوجية محط لتركيز الشائعات من قبل المواقع وذلك بهدف كسب المزيد من عدد القراء حيث تدعى عادة بعض المواقع أن زواج النجمين على المحط وفى طريقها للاضطراب والانتهاء.



نيكول كيدمان وزوجها

يبدو أن النجمة العالمية نيكول كيدمان قررت تكشف عن مدى عشقها لزوجها واستقرار حياتهما الزوجية بعيد عن القلق و الاضطرابات، كشفت نيكول البالغة من العمر (53 عامًا) من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 7.5 مليون شخص صورة وهى تٌقبل كيث أوربان، وعلقت على الصورة لتؤكد أنه حبيبى للأبد.

وقد حصدت صورة أشهر couple نيكول كيدمان وكيث أوربان أكثر من 205 ألف likes خلال 5 ساعات فقط لنشر النجمة الشهيرة الصورة على "إنستجرام".