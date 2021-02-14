شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز فى أحدث صورة لهما بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد العوضي، على الاحتفال بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم، بنشر صورة مع زوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وهي تحتضنه في أحدث ظهور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليكتفي بإضافة بعض من القلوب الحمراء في هذه المناسبة.

وكان العوضى، قد كشف عن عرض أحدث أعماله الدرامية التي عرضت خلال الفترة الأخيرة على منصة watch it على شاشة التليفزيون قريباً وتحديدًا على قناة cbc ، حيث نشر بوستر المسلسل الذى حقق نجاحاً خلال فترة عرضه على watch it في وقت سابق من العام الماضى، وكتب من خلال حسابه على موقع انستجرام: "قريباً على CBC".

مسلسل "شديد الخطورة" هو العمل الأول الذى تم عرضه على منصة watch it ، بشكل حصرى، وكشف الفنان احمد العوضى خلال تصريحات فى وقت سابق حول دوره فى العمل، أن هذا هو أكثر مسلسل أصيب خلال تصويره بسبب مشاهد الأكشن والقفز من فوق العمارات.