شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يطرح أغنية "رحلة واحدة" ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة"، ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية "كان فى واحد وواحدة بقوا شركا فى رحلة واحدة.. والوقت الصعب عدى.. شوف رحمة ومودة.. تعبنا الدنيا جايز.. فى مسايقة وفى جوايز".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس الجمعة، بعيد الحب، في حفل غنائي ضخم على مسرح الزمالك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.