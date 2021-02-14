شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يطرح أغنية "رحلة واحدة" ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة"، ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية "كان فى واحد وواحدة بقوا شركا فى رحلة واحدة.. والوقت الصعب عدى.. شوف رحمة ومودة.. تعبنا الدنيا جايز.. فى مسايقة وفى جوايز".
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس الجمعة، بعيد الحب، في حفل غنائي ضخم على مسرح الزمالك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وحرص محمد الشرنوبي، على تهنئة زوجته والجمهور بمناسبة عيد الحب متمنيًا لهم دوام الحب والخير، وغنى عدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منها أغنية "حتة من الخيال"، وأمانة يا ليل" وتفاعل الحضور بالغناء معه.
من ناحية أخرى نجح محمد الشرنوبى فى شخصية "بودا" الذى يقدمها بمسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، ووجه الشرنوبي سؤالا إلى مى عمر، فى وقت سابق حيث طالبها بالاعتراف بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستولى على أموالها.
مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى، ويعد هذا الحفل هو الأول بعد نجاح الشرنوبي في مسلسله الجديد "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا، بطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد.