شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تصور "ضد الكسر" فى أحد فنادق مصر الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة نيللى كريم فى أحد فنادق مصر الجديدة اليوم لتصوير مشاهدها الداخلية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ضد الكسر" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، كما أن اسم العمل يعد اسما مبدئيا، وهو من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وتملك كثيرًا من المال خلال أحداث العمل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.