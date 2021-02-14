شكرا لقرائتكم خبر عن النهارده الفلانتين.. أحمد عيد يحتفل بعيد الحب بـ"كوميك ساخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على طريقته الخاصة، احتفل الفنان أحمد عيد، نجم الكوميديا، بعيد الحب، حيث نشر "كوميك" ساخر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى كان عبارة عن صورة من أحد أفلامه، وكتب التعليق الساخر على الصورة، لتقول له والدته في الفيلم: "قوم يابنى انهاردة الفلانتين" ليرد عليها "أنا سنجل".



الفنان احمد عيد

بدأ أحمد عيد مشواره الفني بالمشاركة في العديد من المسرحيات الكوميدية ومن أشهرها سوق الحلاوة، وألابندا، وكانت نقطة تحوله إلى عالم البطولة المطلقة ودوره الذي زاد من شهرته بين الجماهير هو دوره في الفيلم الكوميدي "فيلم ثقافي"، ثم انطلق أحمد عيد في عالم السينما وقدم العديد من الأفلام الكوميدية السياسية ومن أشهرها فيلم “ليلة سقوط بغداد”، وكذلك دخل إلى عالم التليفزيون وقدم مجموعة من مسلسلات مثل مسلسل صاحب السعادة مع النجم عادل إمام، وكذلك خاض تجربة العمل في الإذاعة وقدم المسلسل الإذاعي “رابع جار” مع النجمة لطيفة.

كانت أول أدوار النجم أحمد عيد في السينما هو دور حارس البنك في فيلم "حلق حوش"، ولم يلحظه أغلب المشاهدين لأنه كان نحيفاً للغاية، ولكن هذا الفيلم كان سبباً في توطد العلاقة بينه وبين نجم الكوميديا محمد هنيدي، وشارك معه بعد ذلك بدور صغير في فيلم "صعيدى في الجامعة الامريكية"، ثم شارك بدور "الننا" في فيلم "همام في أمستردام".

عمل أحمد عيد في مسرحية "الجميلة والوحش" مع النجمة ليلى علوى، وعن طريقها تعرف على النجم أحمد رزق، وعمل معه في فيلم "فيلم ثقافى"، وفيلم "اوعى وشك".

عندما سئل أحمد عيد عن سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا، ورفض اللقاءات الحوارية والتليفزيونية، أجاب قائلا: مبعرفش أتكلم في اللقاءات، ولا بعرف اتفاعل على مواقع السوشيال ميديا، وقد طلب مني أدمن الصفحة الخاصة بي على الفيس بوك أن أقوم ببث لايف ولكني لم أوافق.