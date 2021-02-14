شكرا لقرائتكم خبر عن عفريت بيومى فؤاد يطارد هنا الزاهد فى الحلقة الأولى من "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد عفريت بيومى فؤاد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث الحكاية الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر، بعنوان ساندى كراش، وأثناء قيادتها سيارة جدها المتوفى ويجسده بيومى فؤاد تسمع صوته يخرج من كاسيت السيارة رغم وفاته منذ فترة طويلة ما يدخلها في حالة من الاضطراب النفسي ويجعلها تقتحم كمينًا لقوات الشرطة.

وتتوالى الأحداث بالقبض على هنا الزاهد - ساندى، ويقرر الضابط الإفراج عنها بعد أن يقول والدها إنها مختلة عقليا وهو ما يدخلها في مشكلات مع والدها وبمجرد أن حكت له القصة أثناء العودة للمنزل لا يصدقها حتى يظهر الصوت لهما في السيارة معًا ويدخلان في حالة من الصدمة.

يذكر أن المسلسل تصدر تريند مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا تويتر وفيس بوك، بعد عرض أولى حكاياته على قناة dmc وجاء المسلسل ليكون الأكثر بحثا عبر محركات البحث.

مسلسل حلوة الدنيا سكر يعرض على قنوات dmc في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة watch it، إنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولة العمل عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد.