شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تحتفل بعيد الحب مع زوجها بأغنية "لقيت حب عمرى" لتامر حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دينا محسن "ويزو"، بمناسبة عيد الحب، الذى يحل اليوم 14 فبراير، مع زوجها شريف حسنى، ونشرت فيديو لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وفى الخلفية تظهر ألحان أغنية "لقيت حب عمرى" للنجم تامر حسنى، وعلقت "ويزو" على الفيديو بجملة، "happy valentines day ".



ويزو

من ناحية أخرى تشارك الفنانة دينا محسن ويزو ضمن أحداث فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، الذى انطلق تصويره نهاية العام الماضى فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

كما تشارك الفنانة ويزو فى مسرحية "اللوكاندة" WATCH iT، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وأيضاً تشارك الفنانة ويزو خلال فيلم آخر مع الفنان محمد ثروت وحمدى الميرغنى، وكريم عفيفي، ومصطفي خاطر، هو فيلم "تماسيح النيل".