“منتفخة كالكرة”.. بريانكا شوبرا بإطلالة مثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: لا تؤمن النجمة الهندية بريانكا شوبرا باتباع الأساسيات في عالم الموضة والأزياء، فهي تفضل أن تطل على جمهورها في بعض الأحيان بأزياء غريبة ومثيرة للجدل.

نشرت شوبرا، 38 عاماً، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على منصة (انستغرام) التي يتابعها عليها أكثر من 60 مليون شخص، وهي ترتدي إطلالات مختلفة، ولكن الإطلالة الرابعة كانت غريبة ومثيرة للجدل وهي التي ظهرت بها من قبل الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جيما تشان على غلاف مجلة Elle.

وارتدت بريانكا الفستان المنتفخ الذي يُشبه الكرة أو الأجرام الفضائية من مجموعة (هالبيرن) الشهيرة، وأحذية كعب عالٍ بيضاء من العلامة التجارية (جينيفر شاماندي)، وأقراط متدلية من مجموعة بُلغاري الإيطالية للمجوهرات.

وحصلت بريانكا على تعليقات متباينة ما بين مؤيد ومعارض مع إطلالتها الغريبة، فمنهم من أثنى على ذوقها المختلف في اختيار الأزياء، ومنهم من سخر وتساءل عن وضع يدها وكيف تستخدمها، بينما رأى آخرون أن هذا الفستان هو الأسوأ لها في مسيرتها على الإطلاق.

وظهرت بريانكا في الفيديو بثلاث إطلالات أخرى، الإطلالة الأولى التي تجمع بين اللونين الأبيض والأسود من أزياء (سانت جون نايتس) والثانية زي أسود للمصمم الأميركي كريستيان سيريانو، أما الثالثة فكانت من تصميم الفرنسية إيزابيل مارانت.

واعتمدت بريانكا في الإطلالات الأربع للأحذية والاكسسوارات على نفس العلامات التجارية وهما: (جينيفر شاماندي) و(بلغاري).

وتشير التقارير الصحافية إلى أن شوبرا من المنتظر أن تنضم لتصوير الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة (ماتريكس).