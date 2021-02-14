بعد 15 عامًا.. Mr and Mrs Smith يتحول إلى مسلسل تلفزيوني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد 15 عاماً من طرح فيلم Mr and Mrs Smith، قررت منصة Amazon Prime الرقمية تحويله إلى مسلسل تلفزيوني جديد وسيتم إصداره العام المقبل. وأعلنت منصة أمازون عبر موقع (تويتر)، أن دونالد غلوفر وفيبي والر بريدج سيقومان ببطولة المسلسل وإنتاجه التنفيذي، ومن المقرر طرح المسلسل خلال عام 2022. كما أعلن غلوفر عبر خاصية (ستوري) حساب Childish Gambino Instagram عن تعاونه مع أمازون، وقامت جينيفر سالك، رئيسة Amazon Studios، بمشاركة المنشور، ووصفت الثنائي بـ«فريق الأحلام».

وسبق أن تعاونت فيبي والر بريدج مع منصة أمازون في المسلسل الشهير Fleabag، الذي حصد ستة جوائز إيمي، بما في ذلك أفضل مسلسل كوميدي في عام 2019، في حين تعاون جلوفر مع المنصة بالفيلم الموسيقي Guava Island.

وتدور أحداث فيلم Mr. and Mrs. Smith، حول قصة زوجين وهما (جون) و(جين) المتزوجين منذ أكثر من ست سنوات، يعيشان حياة زوجية مملة، تدفعهما لطلب استشارات مكتب علاقات زوجية، لكن تأخذ الأمور منحى مثيراً، عندما يكتشفان أن كلاً منهما قاتل مأجور، وتزداد الأمور إثارة عندما تكلفهما منظمتاهما المتنافستان بأن يقتل كل واحد منهما الآخر. وقام ببطولة الفيلم النجم العالمى براد بيت والنجمة أنجلينا جولي، وهو من إخراج دوج ليمان