بالصور – ديانا حداد تخضع لعملية جراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لعملية جراحية في معدتها، ونشر حساب الفنانة في انستغرام صورة لها من سرير المستشفى مطمئناً جمهورها على صحتها، وعلق قائلاً: “أختي ديانا حداد عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية”.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذين يتمنون الصحة والسلامة للنجمة اللبنانية المعروفة بأخلاقها العالية وفنها الجميل.

على جانب آخر، تستعد ديانا حداد لطرح أغنية جديد باللهجة العراقية تعاونت فيها مع المخرجة نهلة الفهد وتم تصويرها في جزر المالديف.

وكانت ديانا حداد قد كشفت لزهرة الخليج إنها لا تنوي الزواج مجدداً، مشيرةً إلى أنها تركز حالياً على تربية ابنتيها.