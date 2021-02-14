مروان خوري يكشف عن الهدية الأجمل في “يوم الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الفنان اللبناني مروان خوري أن كل أغنية أو قصيدة شعرية يقدمها لجمهوره هي شكل من أشكال التعبير عن الخصوصية مشيراً إلى أن علاقاته العاطفية بالتأكيد لها تأثير في فنه.

وقال في تصريحات صحفية: “علاقاتي تؤثر في فني، ولكنني أشعر أنني عندما أنتج أغنيات جميلة لا تصب حول شيء يخصني فإنها تكون أيضاً مكسباً لأن الناس يتبنونها وترافقهم في الأعراس والحب والصلح، وأهم ما في الموضوع هو التأثير الذي تحمله تلك الأغنيات”.

وحول الوردة وما تعنيه له، قال خوري إن الوردة هي التعبير الأخير والرمزي عن الحب ولا تزال حتى يومنا هذا أهم بكثير من الهدايا ذات القيمة المادية العالية لأنها تعبير عن الحب والاهتمام وتعكس التفكير بالآخر.

نفيد بالذكر أن مروان خوري طرح منذ أيام وبمناسبة عيد الحب أغنية جديدة بعنوان “مهلاً على قلبي”. وجاءت الأغنية بالكلمات العربية الفصحى من كلمات خوري وألحانه، وتوزيع وميكساج داني خوري.