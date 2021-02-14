توم كروز يواجه أزمة جديدة بسبب “المهمة المستحيلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن لعنة فيلم (المهمة المستحيلة) لم تنتهِ بعد، فبعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا، وأزمة توم مع فريق عمله الأخيرة، توقف التصوير مجدداً، إذ توقف تصوير الجزء السابع من الفيلم، بعد أن سافر الممثل وطاقم العمل إلى إمارة دبي لتصوير أحدث المشاهد، لكنه اضطر إلى إنهاء التصوير، بعد أن طالب موظفي الإنتاج العاملين، بالعودة إلى المملكة المتحدة قبل تطبيق قواعد الحجر الصحي الإلزامية في الفندق لمدة 10 أيام.

واعتباراً من غد الاثنين (15 فبراير)، يتعين على الأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة من 33 دولة من دول (القائمة الحمراء)، دفع 1750 جنيهاً إسترلينياً رسوماً مقابل إقامتهم في فندق، مما أدى إلى حدوث تمرد من قبل طاقم الفيلم الذين كانوا يخشون التأخير في العودة لعائلاتهم.

لذا، طالب موظفو الإنتاج بالسماح لهم بالعودة للمملكة المتحدة، قبل أن تدخل قواعد الحجر الصحي للفندق حيز التنفيذ يوم الاثنين. واضطر مديرو الاستوديوهات الآن إلى استئجار طائرة خاصة لإعادتهم.

وكان قد بدأ التصوير لأول مرة في فبراير من العام الماضي، قبل أسابيع فقط من دخول الكثير من دول العالم في حالة إغلاق. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في 19 نوفمبر المقبل، بعد أربعة أشهر من الموعد المخطط له، على الرغم من أن هذا التاريخ يبدو الآن غير محتمل.