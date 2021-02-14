بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تمكن “مسبار الأمل” من التقاط أول صورة للكوكب الأحمر وذلك بعد 5 أيام من وصوله لمدار الالتقاط حول كوكب المريخ.

وتأتي هذه الصورة من ارتفاع 25 ألف كيلومتر عن سطح الكوكب الأحمر لتكون أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أول صورة للمريخ التقطها “مسبار الأمل” وقال سموه عبر تويتر: “إرسال أول صورة للمريخ بعدسة “مسبار الأمل”.. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء”.

وقد تحقق الحلم بوصول “مسبار الأمل” الثلاثاء الماضي إلى مدار كوكب المريخ بنجاح، بعد 7 أشهر منذ انطلاقه في يوليو 2020، محققاً آمال وطموحات شعوب أكثر من 56 دولة عربية بالوصول لأول مرة إلى “الكوكب الأحمر”.