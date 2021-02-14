ماجد المهندس يُهدي جمهوره “عرش بلقيس” في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أهدى الفنان العراقي ​ماجد المهندس​ جمهوره أغنية جديدة بعنوان “​عرش بلقيس​” بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات الشاعرة الإماراتية العالية، الحان احمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

وتم إصدار الأغنية في عرض أوّل وحصري عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “عرش بلقيس” من كلمات الشاعرة الاماراتية العالية، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وحققت ما يقارب نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها.

وكان ماجد المهندس قد أصدر في شهر يناير الماضي أغنية “وآهيامه” من كلمات الجميلة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس ومكس وماستر جاسم محمد، وحققت أكثر من 8 مليون مشاهدة.

وفى سياق متصل، أحيا ماجد المهندس، مؤخراً حفلاً غنائياً بمشاركةالفنانة اللبنانية نجوى كرم على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.

وأعرب ماجد المهندس عن سعادته الغامرة بهذه الحفلة، التي أعادته لأحضان جمهوره الإماراتي من جديد عقب حفله في رأس السنة، قائلا: “حفلاتي في دبي من أقرب الحفلات لقلبي، وأشعر دوما بالحماس للإطلالة أمام الجمهور الإماراتي المتذوق للفن والموسيقى”.