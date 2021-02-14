راغب علامة ينعى الراقصة اللبنانية ناريمان عبود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المطرب اللبناني راغب علامة، الراقصة اللبنانية ناريمان عبود زوجة الموسيقار والفنان وسام الأمير التي رحلت أمس، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كتب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعازيّ العميقة يا صديقي وسام، الخبر مؤلم جداً، في هذه الأيام الصعبة التي خطفت وما زالت تخطف الكثير الكثير من الذين نحبهم ! إنا لله وإنا إليه راجعون، ان شالله تكون نفسا بالسما ربنا يقويكم ويصبركم على هذه الخسارة".

وكان وسام الأمير كتب، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل إلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".