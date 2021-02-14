ياسمين صبري تستعرض هدية عيد الحب من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الهدية التي تلقتها في عيد الحب، من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور لباقة ورد حمراء كبيرة، مع رسالة مكتوب عليها "عيد حب سعيد حبيبتي".

وعقد أحمد أبو هشيمة، قرانه على ياسمين صبري، في أبريل الماضي بحضور أفراد الأسرتين، خلال حفل محدود تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.