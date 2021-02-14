Spotify تكشف عن الأغاني الأكثر انتشاراً في مصر بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة سبوتيفاي- Spotify، عن الأغاني الأكثر انتشارا واستماعا بين مستخدميها، وتتعلق بعيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير.

وتضمنت قائمة أغاني الحب، أغنية الفنان حسين الجسمي "بالبنط العريض"، أو المعروفة بـ"الطبطبة"، وأغنية المطربة شيرين "حبه جنة"، ومهرجان "بينت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال.

أكثر الأغاني التي أضيفت إلى قوائم تشغيل عيد الحب والتي وضعها المستخدمون على مدارل90 يومًا الماضية:

● حسين الجسمي – بالبنط العريض.

● شيرين – حبه جنة .

● حسن شاكوش وعمر كمال – مهرجان بنت الجيران.

● GIMS ومحمد رمضان يا حبيبي.

● محمد حماقي – يا ساتر.

● أمجد جمعة – أنا لما بحب.

● حسن شاكوش وعمر كمال- لغبطيطا.

● عمرو دياب – أماكن السهر.

● عمرو دياب- تملي معاك.

● تامر حسني- ناسيني ليه.

وتضمنت قائمة أغاني الحب الأكثر استماعاً في مصر:

● نانسي عجرم – قلبي يا قلبي، عم بتعلق فيك، وحفلة.

● حسين الجسمي- بالبنط العريض.

● أمجد جمعة- أنا لما بحب.

● زياد برجي – الحب ضيعني.

● رامي عياش- قصة حب ونسخة شرقي.

● كارمن سليمان- لينا رقصة.

● زياد برجي – أنا وياك.

● حسين الجسمي- أحبك.

● رامي جمال- بيهم كلهم.

● آدم- في حدا.