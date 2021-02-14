بالصور| كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان كريم قاسم في مبادرة إنقاذ محمية وادي دجلة، بالتعاون مع Very Nile لتنظيف محمية وادي دجلة من المهملات والمخلفات البلاستيكية.

ونشر كريم صورًا أثناء تواجده في المحمية، وعلق عليها بالتأكيد على أن عملهم استمر ساعات طويلة في جمع المخلفات، مشددًا على أهمية أن يكون للجميع دور فعال في إنقاذ المناطق الطبيعية، وإجراء تغييرات جذرية في طريقة استهلاكنا للموارد بشكل عام لحماية البيئة وإنقاذها.

يذكر أن كريم قاسم هو سفير مبادرة Very Nile لإنقاذ النيل وحماية البيئة المدعومة من وزارة البيئة والأمم المتحدة United Nation.

ومن أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "مملكة إبليس" بجزئيه الأول والثاني ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في رمضان.