فن ومشاهير

ريمون مقار يطلب من الجمهور الدعاء لمحمد محمود عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج ريمون مقار على الدعاء لصديقه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، وشريكه في شركة "فنون مصر"، بالشفاء من فيروس ، بعدما أعلن الأخير اليوم إصابته به.

ونشر ريمون صورة تجمعه بمحمد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقًا "ألف ألف سلامة عليك يا حبيبي وتقوم بألف سلامة، أخويا محمد محمود عبدالعزيز أصيب بالكورونا النهاردة ربنا يشفيه وياخد بايده ويقومه بألف سلامة دعواتكم للطيب المحترم محمد محمود عبدالعزيز".

وكان محمد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، كورونا إيجابي، دعوات حضراتكم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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