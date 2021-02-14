نادية فهمي.. تزوجت سامح الصريطي ورحلت بـ"الزهايمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثانية على وفاة الفنانة نادية فهمي، إذ رحلت عن عالمنا في 14 فبراير عام 2019.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن نادية فهمي..

- ولدت الفنانة نادية فهمي في القاهرة عام 1950.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأت مشوارها في عالم التمثيل عام 1974 بمسلسل "القضبان"، بطولة الفنان الراحل محمود المليجي.

- تزوجت من الفنان سامح الصريطي، ولديها منه ابنتان، آية وتعمل مديرة موارد بشرية بإحدى شركات الاتصالات، وابتهال التي تعمل في مجال التمثيل، وشاركت في مسلسلات "وضع أمني، وسابع جار، والسبع وصايا"، وكذلك فيلم "فتاة المصنع" مع المخرج محمد خان.

- قدمت العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها "ضمير أبلة حكمت"، و"ساكن قصادي"، و"أرابيسك"، و"نصف ربيع الآخر"، و"شارع المواردي"، "بابا نور"، "الوتر المشدود"، "ثورة وحكاية"، "فراولة"، "تامر وشوقية"، "حق مشروع".

- شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها: "فوزية البرجوازية"، و"المرشد"، و"زوجة محرمة"، و"الحدق يفهم"، "المرشد"، "أسعد الله مساءك"، "مرزوقة".

- شاركت نادية فهمي في فوازير "الأدباء" عام 1996.

- قدمت نادية فهمي عدة مسرحيات، منها "جواز مع الاشتراك في الأرباح"، "درويش يتألق فرحا، "بداية ونهاية".

- ابتعدت عن التمثيل منذ عام 2012، وكان آخر أعمالها فيلم "برتيتا" بطولة الفنان عمرو يوسف.

- أصيبت الفنانة نادية فهمي بمرض ألزهايمر، وفي عام 2016 انتشرت أخبار كثيرة حول أن أسرتها أودعتها دارًا للمسنين، ونفت ابنتها الممثلة الشابة ابتهال الصريطي تلك الشائعة، وقالت إن والدتها في مصحة علاجية لمرضى ألزهايمر لحاجتها للرعاية الخاصة.

- كشف الفنان سامح الصريطي، لأول مرة، عن تفاصيل مرض زوجته السابقة الفنانة نادية فهمي، و إصابتها بأعراض مرض ألزهايمر، لافتًا إلى أن انفصاله تم عن نادية فهمي منذ 25 عامًا.

وقال الصريطي، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المعروض عبر قناة "سي بي سي"، إن ابنتَيه ابتهال وآية في بداية الأمر رفضتا تصديق إصابة والدتهما بمرض ألزهايمر، حتى قرر الأطباء خضوعها لرعاية طبية خاصة.

وأضاف الفنان: "بدأنا رحلة صعبة وتعب في مستشفيات، فجِبنا ممرضات للرعاية الخاصة، وسرقن البيت، فكان لازم رعاية دقيقة لها، فرُحنا دار فيها قسم لرعاية ألزهايمر، وهذا يمثل عبئًا على البنتَين، لأنهما كانتا يوميًّا معها، ولكن فيه صحفي راح مصوَّرها وعمل مناضل وقال الحقوا جوزها رماها في دار مسنين، لو عايز تعمل خير اوصل لهناك واعرف التفاصيل".

- توفيت الفنانة نادية فهمي، 14 فبراير 2019، عن عمر يناهز 69 عاما.