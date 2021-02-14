مفاجأة من العيار الثقيل.. جورج وسوف بعمل ضخم مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اتّفق سلطان الطرب جورج وسوف مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على تقديم عمل فنّي ضخم خلال الأيام المقبلة.

وبعد عقد عدة جلسات عن بعد وإتصالات هاتفية وقع الطرفان عقد تعاون لإنتاج أغنية باللهجة المصرية تحمل اسم “يا عالزمن” من كلمات أحمد المالكي والحان مصطفى شكري، سيتم تتصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المبدع فادي حداد.

وانهى جورج وسوف مؤخرًا من تسجيل الأغنية في استوديو هادي شرارة في لبنان، متمنيًا أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ويقوم حالياً رئيس الشركة المنتجة، الذي اختار الاغنية لسلطان الطرب، بالتنسيق شخصيًا مع كل من ابو وديع وصناع الأغنية والمخرج فادي حداد حرصًا منه بأن يبصر هذا المشروع النور وفقًا لأفضل معاير الإنتاج.

هذا ويعمل المخرج فادي حداد على إعداد ستوري بورد لمناقشتها مع فريق عمل أبو وديع ورئيس شركة الإنتاج على ان تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.