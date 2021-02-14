شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يقدم ببلاغ للنيابة بسبب أغنيته الجديدة "احكيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنان محمد فؤاد ببلاغ للنيابة المختصة ضد إحدى الشركات لانتهاكها حقوق الملكية على القناة الرسمية للفنان والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق أغنية "احكيلك" على يوتيوب.

يذكر أن محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "أحكيلك" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء اليوم الجمعة، حيث تخطت الأغنية حاجز الـ 32 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين من طرحها.

ويتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز، في أغنية جديدة بعنوان "احكيلك" والتي تحمل طابع دراما، وهي من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.