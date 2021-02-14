شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيه ورد ورسالة خاصة.. هدية أنس نصرى لشقيقته أصالة: أيامك عامرة بالحب حبيبيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اصالة نصرى، عن تلقيها هدية عيد الحب مميزة هذا العام من أخيها أنس نصرى، حيث أرسل لها مجموعة من الورد ورسالة خاصة، وأبدت إعجابها بهما.



اصالة

ونشرت أصالة عبر ستورى حسابها على "انستجرام" فيديوهات توثق الهدايا التي تلقتها من أخيها أنس نصرى بمناسبة عيد الحب، والرسالة الخاصة التي كتب فيها: " كل الناس عندها أم عظيمة واحدة، أنجبت وربت وكبرت بنى ادم، أما انا فقد كان لى النصيب بان حظيت بأم ثانية عظيمة في حياة أمي كاملة، أحبتها وتعلقت بها، فكيف انا الذى نمت على يديها ليال كثيرا وشالتني على ظهرها وانا صغير لسنوات كثر".

وتابع أنس نصرى في رسالته لـ أصالة: "حبى لك لم يكن له شكل واحد، بل كام يتشكل كما نريد لتكوني أختى وصديقتي وأمى ومعلمتى وحبيبتي، اليوم يسعدني ان اسجل نفسى واهديكى أقل مما يحملة قلبي من حب لك، أيامك عامرة بالحب حبيبيتى أصولتى"، ومن جانبها، علقت اصالة على الهدية التي تلقتها، وأكدت أن أخيها هو سندها الدائم، قائلة، "أخى أنس أنت سندى الدائم .. الله يحفظك".



هدية اصالة

وكان آخر ألبومات النجمة السورية أصالة نصرى ألبوم "لا تستسلم"، والذي قدمته باللهجة الخليجية، ضم 20 أغنية، هى: "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.