شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تحتفل بالفلانتين مع أوكا على طريقتها: "حبنا مجنون غير أى حب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مي كساب بعيد الحب مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، ونشرت فيديو يجمعهما عبر حسابها علي موقع "انستجرام"، وهما يرقصان داخل السيارة على أنغام إحدى أغنياته، مصحوبة بتعليق :" حبنا مجنون غير أي حب كل سنه وإنت الحب".



مي كساب واوكا



مي واوكا

وكانت الفنانة مى كساب، كشفت عن صورة جماعية تضم أبطال عمل مسلسل "اللعبة"، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثانى من المسلسل، الذى يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، منهم شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ورانيا يوسف وأوتاكا وغيرهم.

ونشرت مى كساب، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أجمد لعيبة فى مصر.. صباحكم خير ورزق وستر وحب ورضا وسعادة، اللعبة 2.. ليفيل الوحش".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.