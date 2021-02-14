شكرا لقرائتكم خبر عن "دباديب وقلوب".. أحمد أمين يسخر من احتفالات عيد الحب بصورة كوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر وامتلأت برسائل المعايدة الرومانسية بين الأزواج والعشاق احتفالا بعيد الحب أو الفلانتين، فانتشرت صور الورود والقلوب على صفحات المشاهير ورواد السوشيال ميديا، فيما تفاعل البعض الآخر من "السناجل" مع هذه المناسبة بالرسائل الساخرة والكوميكسات الطريفة التي لقت تفاعلا كبير تزامنا مع عيد الحب.



احمد امين على تويتر

ويحرص الفنان أحمد أمين، على التفاعل مع هذه المناسبة الجماهيرية بتعليقاته وصوره الكوميدية التي تلقى تفاعلا كبيرا من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد الفنان أحمد أمين من أشهر الوجوه الكوميدية التي يستعين رواد السوشيال ميديا بتعليقاته الساخرة وصورة بين الحين والآخر.



احمد امين

وشارك الفنان أحمد أمين، صورة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وهو ينظر إلى الكاميرا بانتباه وفى الخلفية صور لدبابيب وقلوب وزهور إشارة إلى احتفالات عيد الحب، ووجه أمين تعليق ساخرا على طريقة الاحتفال والتفاعل مع هذه المناسبة قائلا: " لما تفتح انستجرام النهارده".

وارتبط اللون الأحمر بالفلانتين أو "Valentine’s Day"، لسنوات طويلة، سواء فى الهدايا أو الزهور التى تطرحها المحلات التجارية المختلفة فى هذا اليوم، ويختار منها المحبين أحدث هدايا عيد الحب أو أطرف هدايا الفلانتين، لشرائها وإهدائها للخطيب أو الزوج.

وفى وقت سابق، سخر الفنان أحمد أمين على طريقته الخاصة من نفسه أثناء شرائه أون لاين آيس كاب، حينما ظهر عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك خلال صورة وهو يرتديه، وذلك إلى جانب صورة أخرى للاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، حيث علق على الصورة بكتابة : "لما تشترى آيس كاب أون لاين".

وكان الفنان أحمد أمين، قد نفى فى وقت سابق أخبار انضمامه إلى مسلسل من بطولة النجمة دنيا سمير غانم خلال الفترة المقبلة، من خلال تغريدة عبر تويتر، قال فيها: "الحقيقة يشرفني وأتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح، كنت أتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة أن دى أول كذبة أفرح بيها في حياتى".