شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تخضع لعملية جراحية بالمعدة.. وشقيقتها تطمئن الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شقيقة المطربة ديانا حداد، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية لشقيقتها بعد خضوعها لعملية جراحية في المعدة خلال الأيام الماضية، مكثت على أثرها داخل المستشفى، حيث نشرت صورة لها من على الفراش بعد إجرائها العملية عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وكتبت شقيقة المطربة على الصورة: "أختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت أطمئن جمهورها بالوطن العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية".

وحققت أغنية النجمة ديانا حداد "ما نستمر" والتي طرحتها مؤخرا من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي المليون مشاهدة محققة 2 مليون 800 ألف علي موقع اليوتيوب، وتقول كلمات الأغنية التي تنتمي إلي اللون العراقي، "إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب كافي بعد مالي خلق هذا الأذى تريد تروح يلا امشي تبقى تروح نفس الشي أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم."