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هالة صدقى: الدولة حققت إنجازات عديدة فى تطوير العشوائيات

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هالة صدقى أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، لكن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تقوم الدولة به معهم .

وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق. 

ووجهت صدقى التهنئة لوزير أشرف صبحى على إنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة لإطلاق مبادرة أخلاقنا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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