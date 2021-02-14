شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: الدولة حققت إنجازات عديدة فى تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هالة صدقى أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها الاهتمام بالعشوائيات، لكن هناك بعض الأفراد لا يعرفون معنى الرقى الذى تقوم الدولة به معهم .

وطالبت هالة صدقى المسئولين بفرض عقوبات على الأب الذى يحرم أبناءه من التعليم، لأن المدارس تقوم بدور مهم فى تقويم السلوك والأخلاق.

ووجهت صدقى التهنئة لوزير الرياضة أشرف صبحى على إنجاز استضافة بطولة اليد وتحقيق الفراعنة المركز السابع فى البطولة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة لإطلاق مبادرة أخلاقنا.