شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بعيد الحب بصورة مع هنا الزاهد.. والأخيرة ترد بـ"قلوب حمراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمي، على الاحتفال بعيد الحب الذي يوافق اليوم 14 فبراير، بنشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام مع زوجته الفنانة هنا الزاهد، ليوجه لها رسالة بمناسبة هذا اليوم، حيث كتب، "عيد حب سعيد يا حبيبتي، أنا أحبك"، لترد الزاهد في التعليقات بالكثير من القلوب الحمراء.

وكان فهمي قد استرجع ذكرياته خلال مرحلة الطفولة أثناء تواجدهما في فريق كرة القدم بالأهلي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مجمعة بصحبة شقيقه الفنان كريم فهمي وهما يرتديان قميص الأهلي خلال مرحلة الطفولة وفي فترة الشباب.



احمد فهمي وهنا الزاهد

وعلى جانب آخر، تصدر مسلسل حلوة الدنيا سكر للفنانة هنا الزاهد فى أولى بطولاتها المطلقة تريند مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا تويتر وفيس بوك، بعد عرض أولى حكايات المسلسل وهى حكاية "ساندى كراش"، أولى حكايات المسلسل بعد عرض الحلقة على قناة dmc وجاء المسلسل ليكون الأكثر بحثا عبر محركات البحث.

وتوالت أحداث المسلسل بهنا الزاهد بطلة العمل والتي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، ويظهر بيومى فؤاد الذى يجسد شخصية "جد ساندي" المتوفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.