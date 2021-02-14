شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بخط يد طلعت زكريا لأولاده للاحتفال معهم بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم وفاته منذ أكثر من عام، حضر الفنان طلعت زكريا مع أولاده مناسبة عيد الحب، عندما نشرت ابنته إيمى، رسالة مكتوبة بخط يده، والتى سبق أن أرسلها لأولاده فى تلك المناسبة، متمنيًا حظًا سعيدًا لهم.



إيمى طلعت

نشرت إيمى طلعت عبر استورى حسابها على موقع "إنستجرام" رسالة بخط يد الفنان الراحل، طلعت زكريا، سبق أن تركها لاولاده احتفالاً بعيد الحب، حيث كتب: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إلى أولادى الأعزاء بمناسبة عيد الحب.. كل عام وأنتم بخير".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، في 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية، ونقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، وكان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما شارك في فيلم "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مقطع فيديو تضمن لقطات من آخر أعمال والدها الفنان الراحل طلعت زكريا في فيلم أخناتون، معلقة عليه :"آخر أعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي اخناتون في مراكش ربنا يرحمك ياحبيبى، ويكرمك ياعمر واشوفك يا أجمد ممثل في الدنيا، اللى خلف مماتش".