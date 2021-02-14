شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تحتفل بالفلانتين وعيد ميلاد نجليها بصور عائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء وصور عائلية احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين، بعيد ميلاد نجليها الذي يتزامن مع نفس يوم عيد الحب الرابع عشر من فبراير، ونشرت سوزان نجم الدين على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورا وهي تحتضن أبناءها حيان وحازم ووجهت لهما التهنئة بمناسبة مولدهما وعيد الحب.



سوزان نجم الدين على تويتر

وعلقت النجمة السورية سوزان نجم الدين، على صورها مع أبنائها بمناسبة عيد الحب قائلة: "في مثل هذا اليوم في عيد الحبّ ولد حيّان حبيبي وقرّة عيني وقبله بسنتين ولد حازم آخر العنقود وآخر الحب فجعلا من عيد الحبّ عيداً أبدياًّ لايُختصر بيوم.. حيّان وحازم أنتما القلب والروح وأنتما المستقبل وأنتما الأمل بغدٍ أجمل.. كل عام وأنتما الحب..كل الحبّ".



تحتضن ابنائها



صور سوزان نجم الدين

وعلى جانب آخر، أعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل" مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.